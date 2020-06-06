Oğlak – 8 Haziran Haftalık Burç Yorumu

8 Haziran haftası burç yorumları... Oğlak burcunu bu hafta neler bekliyor?

Haftaya Güneş işe Neptün arasındaki sert kontak ile başlıyoruz. İş arkadaşlarınızla aranızda yanlış anlamalar, aldanmalar, hayal kırıklıkları, aldatılmalar söz konusu olabilir, kendinizi dostluklar konusunda hayal kırıklığına uğramış hissedebilirsiniz. Finansal anlamda risk almak için de hiç uygun bir süreç değil.

Bu hafta Mars ile Neptün de birlikte hareket edecekler. Beklenmedik, sürpriz, ani seyahatler gündeme gelebilir fakat bu seyahatlerde özellikle gecikmelere, eşya kayıplarına dikkat. Bu dönemde kendinizi ifade ederken iletişimde dikkatli olmakta fayda var. Düşüncelerinizi ve planlarınızı net ve doğru bir şekilde ifade edemeyebilir, yanlış anlaşılabilirsiniz. Bu yüzden de komşular, yakın çevre, kardeşlerle iletişimde gerginlikler oluşabilir. Kısa yolculuklar veya gezilerle ilgili planlarınız varsa karar almakta veya tam ne istediğinizi belirlemekte güçlük çekebilirsiniz. Kendinizi zihinsel anlamda daha fazla yorgun ve meşgul hissedebilirsiniz. İletişim, haberleşme ve ulaşım konularına özellikle eğileceğiniz ancak tedbirli ve planlı olmanız gereken bir zaman dilimi olacaktır. Yaratıcı zihinsel projeler içindeyseniz bir miktar dağılma ve gecikme beklenebilir. Bu dönem yakın çevreniz, kardeşleriniz ve komşularınızdan yana hayal kırıklığı yaşatacak durumlar olabilir. Çok önemli, beklediğiniz haberler istediğiniz şekilde gelmeyebilir. Biraz yalnız kalmak isteyebilir, kimseyle içli dışlı olmak istemeyebilirsiniz. Bir şeylere imza atacaksanız, iyice okuyun, alelacele imzalamayın. Terapi almak, ruhsal sorunlarınız var ise bunların üstüne gitmek, rüyalarınıza odaklanmak için güzel bir dönem. İçsel denge ve huzurunuzu bulacak eylemler yapmaya gayret edin bol bol. Eğitimler, sınavlar konusunda da dikkatli olun. Bu aralar zihniniz biraz karmaşık, ne yapacağınızı bilemez bir modda olabilirsiniz. Karar vermeyin, vermek zorunda da değilsiniz.