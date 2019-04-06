Oğlak – 8 Nisan Haftalık Burç Yorumu

8 Nisan haftası burç yorumları... Oğlak burcunu bu hafta neler bekliyor?

Hafta boyunca Venüs ile Neptün birlikte hareket edecekler. Venüs/Neptün etkileşimi ile daha da sosyalleşebilir, arkadaşlarınızla birlikte tiyatro, konser gibi aktivitelere gidebilirsiniz, arkadaşlarınız sayesinde yeni tanışacağınız kimselerle flörtöz durumlarda oluşabilir, arkadaşlarınızla seyahat planlayabilirsiniz, yeni tanışabileceğiniz kimseler sanatla, yaratıcılık gerektiren işlerle uğraşan kimseler olabilirler.

Elinize kağıdı kalemi alıp bir şeyler karalamak için harika, bunun yanı sıra sohbetinden keyif aldığınız birisi ile minik birkaç günlüğüne şehir dışına, su kenarı, deniz kenarı bir yere tatile kaçabilirsiniz. Ya da varsa partneriniz, sevgiliniz, eşiniz bu planı onunla da yapabilirsiniz. Yalnızsınız diyelim belki de çıkacağınız bir yolculukta tanışacağınız biri ile romantik bir karşılaşma söz konusu olabilir. Hafta boyunca işinizle alakalı bir çok övgü ve desteklerde alabileceksiniz. Hafta boyunca Güneş ile Satürn arasında da zorlu bir görünüm olacak. Güneş/Satürn sert etkileşimi ile de sizleri hem sağlık anlamında hem de ailevi ilişkiler konusunda stres seviyesinizi zorlayabilir. Bu hafta elinizi atacağınız tüm işler yarım yamalak kalabilir, sağlık anlamında güçlü hissetmeyebilir, tüm kişisel girişimleriniz engellenebilir, hareket etmekte zorlanabilirsiniz. Bu hafta yeni başlangıçlar yapmak için hiç uygun bir hafta değil. Kariyer anlamında üstlerinizle birbirinize girmemeye özen gösterin.