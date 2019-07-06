Oğlak – 8 Temmuz Haftalık Burç Yorumu

8 Temmuz haftası burç yorumları... Oğlak burcunu bu hafta neler bekliyor?

Haftaya Mars ile Uranüs arasındaki gergin görünüm ile başlıyoruz. Öncelikle özel hayatınız, aşk hayatınızla ilgili stresli durumlara hazır olun. Aniden ortaya çıkan kavgalar, tartışmalar yüzünden ayrılıklar ve kopmalar söz konusu olabilir. Bu aralar alacağınız yatırımla ilgili tüyoları dikkatle analiz edin, hatta bana sorarsanız yatırımlar için pek de öyle uygun bir dönemde değilsiniz. Nereden baksanız bir ay kadar beklemekte fayda var. Kredilerinizi, borçlarınızı yapılandırmanın yolunu bulmakta fayda var.

Çocuklarınızla ilgili de stresli durumlar meydana gelebilir, çocuğunuzla tartışmayın, kavga etmeyin, sakin olmaya bakın. Hafta boyunca Güneş ile Plüton arasında da sert bir görünüm oluşacak. İkili ilişkilerde zorlanmalar, görüş ayrılıkları, kopmalar, ayrılmalar gündeme gelebilir. Bu hafta daha çok evinize, yuvanıza, ailenize odaklanarak geçirmenizi tavsiye edebilirim. Ani öfkelenmeler, aile içinde patlamalar yüzünden ilişkilerinizde zor zamanlar geçirebilirsiniz. Bedeninize odaklanmanız, bedensel olarak yapmak istediğiniz değişimleri yapmak için de harika bir hafta aslında. Diyete girmek, spora başlamak, hayatınıza biraz da olsa çeki düzen verme konusunda motivasyonunuz şahane olacak. Fakat sakarlıklar, kazalar, yanmalar, çarpmalara da bir o kadar açık olacaksınız. Egonuz, gücünüz, iktidarınızı ortaya koyma şeklinizle ilgili takıntılı, baskıcı bir şekilde davranmamaya özen göstermenizde fayda var. Hayatınızda, işinizde, evinizde yapmak istediğiniz değişimleri köprüleri yıkmadan yapın.

Güneş/Neptün etkileşimi ile finansal anlamda özellikle destek bulabileceğinize, maddi olarak rahatlayacağınız haberler almanıza yardımcı olacaktır. Yaratıcılık gerektiren veya alım, satım işlerinden de gelir elde edebileceksiniz. Ve bu hafta Merkür Aslan burcunda geri hareket etmeye başlayacak ve tam 3 hafta sürecek. 8. evinizde geri gidecek olan Merkür, finansal konularla ilgili bir takım kararlar vermeden önce detaylı bir şekilde iyice düşünmek gerektiğine işaret etmekte. Ayrıca ödemeler yanlış yerlere gidebilir, kredi kartınızı kaybedebilirsiniz.

Geçmişe unuttuğunuz bir takım borçlar, ödemeler gündeme gelebilir. Miras konuları gündemde olanların bazı karışıklıklar olabilir, beklediğiniz ödemelerde gecikmeler olabilir, banka işlemlerinde hatalar meydana gelebilir. Bankamatik kartınızı yutabilir mesela. Eğer ortaklık gerektiren işler yapıyorsanız bu Retro zamanı gelirlerde azalmalar oluşabilir.