Oğlak – 9 Aralık Haftalık Burç Yorumu

9 Aralık haftası burç yorumları... Oğlak burcunu bu hafta neler bekliyor?

9 Aralık’ta Merkür Yay burcuna geçiş yapacak ve 29 Aralık’a kadar bu burçta seyahat edecek. Kendinize dönük olabilirsiniz, bu süreç hedefleriniz için plan yapma sürecidir. Özel hayatınızda yalnız iseniz, karşılıksız aşklara yelken açabilirsiniz veya gizli ilişkiler içine sürüklenebilirsiniz. İlişki içinde olduğunuz kişiyi çevrenizdeki insanlardan saklayabilirsiniz. İlişkisi olanlar bu dönem minik krizler atlatabilirler. Bazı hoşunuza gitmeyecek dedikodular kulağınıza çalınabilir.

Hafta boyunca Venüs ile Satürn birlikte hareket edecekler. Sevgi, ilişki, aşk konularında kendinizi oldukça sert eleştirebilirsiniz. Finansal sıkıntılar, gecikmeler söz konusu olabilir. Tasarruf planı yapabilirsiniz. 12 Aralık’ta 19 derece İkizler burcunda Dolunay meydana gelecek. Gizli, saklı bazı bilgiler ve haberler ortaya çıkabilir, iş ve çalışma koşullarınızda bir değişim, gelişmeler meydana gelebilir. Daha fazla çalışmanız, yorulmanız anlamına geliyor. Bu yüzden sağlığa dikkat, özellikle bel bölgesi, uyluk kısmına. Diyet veya spora başlayabilir, sağlıkla ilgili uzmandan danışmanlık alabilirsiniz.

Dolunay zamanı gökyüzünde Güneş ile Neptün arasında sert bir kontak olacak. Kulağınıza çalınan her bilgiye direk inanmayın, yanlış veya bire bin katarak gelebilir, bazı dedikodular canınızı sıkabilir. Ama siz bu süreci bir şeyler okuyarak, yaratıcı, ruhsal çalışmalar yaparak çok daha verimli bir şekilde geçirebilirsiniz. Jüpiter ile Uranüs arasında dinamik ve olumlu bir görünüm olacak. Bu ikili büyük fırsat ve şanslarla ilgilidir! Şansın ayağınıza geleceği konular, Aşk, para, gelir artışı, çocuklar, şans oyunları, spekülatif yatırımlar ile ilgili olacaktır. Büyük bir aşk, belki büyük bir gelir artışı, maddi kazanç ya da yıl sonuna doğru yaklaşırken belki piyango ikramiyesi! Kim bilir? Yıl bitmeden büyük ödüllerle karşılaşmaya hazır olun!