Oğlak – 9 Eylül Haftalık Burç Yorumu

9 Eylül haftası burç yorumları... Oğlak burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Merkür, Terazi burcuna geçiş yapacak ve 3 Ekim’e kadar bu burçta seyahat edecek. Merkür'ün Terazi burcundaki seyahati sürecinde; üstlerinizden övgüler alabilir, başarılı işlere imza atabilirsiniz. İş arayanlar bu süreçte bir çok iş görüşmesine gidecekler. Bu süreç içinde işiniz için seyahatler söz konusu olabileceği gibi, anlaşmalar, sözleşmeler de söz konusu olabilecektir. Fikirlerinizi, düşüncelerinizi üstlerinizle, yöneticilerinizle paylaşmaktan çekinmeyin. Rahatsız olduğunuz konular var ise eğer, onlarla kibar, nazik bir şekilde iletişim kurun. Derdinizi anlatın, ifade edin.

Bu hafta Venüs de Terazi burcuna geçiş yapacak ve 8 Ekim’e kadar bu burçta seyahat edecek. Venüs’ün Terazi burcuna geçişi ile beraber iş ve kariyerinizi ilgilendiren konularda oldukça destekleyici etkiler altında olacaksınız. Terfi bekleyenler, iş değiştirmek isteyenler, iş arayanlar güzel fırsat ve şanslarla karşılaşabilirsiniz. İş hayatınızda kuracağınız diplomatik ilişkiler size kazanç olarak geri dönecektir. İş arayanlar bu dönem özellikle kadınların ön planda olduğu sektörlerde iş bulabilirsiniz. İş hayatınızda daha hoşgörülü olmaya başlıyorsunuz. Eğer hayatınızda kimse yoksa, yalnızsanız iş vasıtası ile ya da iş yerinizden biri ile duygusal yakınlaşmalar olabilir.

Bu hafta Balık burcunda zorlu bir Dolunay meydana gelecek. Mars, Neptün ve Jüpiter'in işin içinde olduğu özel bir açı kalıbı ile birlikte. Beklenmedik, sürpriz, ani seyahatler gündeme gelebilir fakat bu seyahatlerde özellikle gecikmelere, eşya kayıplarına dikkat. Bu dönemde kendinizi ifade ederken iletişimde dikkatli olmakta fayda var. Düşüncelerinizi ve planlarınızı net ve doğru bir şekilde ifade edemeyebilir, yanlış anlaşılabilirsiniz. Bu yüzden de komşular, yakın çevre, kardeşlerle iletişimde gerginlikler oluşabilir. Kısa yolculuklar veya gezilerle ilgili planlarınız varsa karar almakta veya tam ne istediğinizi belirlemekte güçlük çekebilirsiniz. Kendinizi zihinsel anlamda daha fazla yorgun ve meşgul hissedebilirsiniz. İletişim haberleşme ve ulaşım konularına özellikle eğileceğiniz ancak tedbirli ve planlı olmanız gereken bir zaman dilimi olacaktır. Yaratıcı zihinsel projeler içindeyseniz Mars, Neptün ve Jüpiter ile birlikte bir miktar dağılma ve gecikme beklenebilir; bu etkileşim abartılı bir hayal kırıklığı, gereksiz yere fazlaca iyimser bir hava, güvenilir bir zeminde ilerlememek, gelen fırsatları doğru değerlendirememek anlamını içermektedir.

Bu dönem yakın çevreniz, kardeşleriniz ve komşularınızdan yana hayal kırıklığı yaşatacak durumlar olabilir. Çok önemli, beklediğiniz haberler istediğiniz şekilde gelmeyebilir. Biraz yalnız kalmak isteyebilir, kimseyle içli dışlı olmak istemeyebilirsiniz. Bir şeylere imza atacaksanız, iyice okuyun, alelacele imzalamayın. Terapi almak, ruhsal sorunlarınız var ise bunların üstüne gitmek, rüyalarınıza odaklanmak için güzel bir dönem. İçsel denge ve huzurunuzu bulacak eylemler yapmaya bol bol gayret edin. Eğitimler, sınavlar konusunda da dikkatli olun. Bu aralar zihniniz biraz karmaşık, ne yapacağınızı bilemez bir modda olabilirsiniz. Karar vermeyin, vermek zorunda da değilsiniz.