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Oğlak – 9 Mart Haftalık Burç Yorumu
  • @dincerguner

Oğlak – 9 Mart Haftalık Burç Yorumu

9 Mart haftası burç yorumları... Oğlak burcunu bu hafta neler bekliyor?
Mart 7, 2020
Oğlak – 9 Mart Haftalık Burç Yorumu
9 Mart haftası burç yorumları... Oğlak burcunu bu hafta neler bekliyor?

9 Mart’ta Başak burcunda bir Dolunay meydana gelecek. Yurt dışı işleri, hukukla ilgili işler, eğitim, yabancılarla yapılan işler, inançlar, uzak yerlere seyahatlerle ilgili alanda etkili olacak. Hafta boyunca seyahatler organize edebilir, eğitimlere ve seminerlere katılabilir, vize, pasaport gibi işlerinizi halledebilir, hukuksal anlamda destek alabilirsiniz.

Hafta boyunca ruhsal konular, spiritüel konular üzerine çokça araştırmalar ve okumalar yapabilir, bu konularda işin ehli kişilerden destekler alabilirsiniz. Bu dönemde sık sık hayatı, bu hayata neden geldiğinizi sorgulayabilir, kendinize yeni idealler, fikirler, amaçlar arayabilirsiniz. Deniz kenarı uzak yerlere seyahatler hayal edebilir veya seyahatler organize edebilirsiniz. Bilinçaltı, bilinçdışı gibi konularla ilgili sıkça araştırmalar yapabilirsiniz. Özellikle hafta boyunca rüyalarınız haberci nitelikte olabilir, fal baktırabilir, gelecekle ilgili bilgiler almak isteyebilirsiniz. Bu Dolunay’a Jüpiter’in de olumlu desteği olacak. Kişisel istek ve amaçlarınıza çok daha rahat bir şekilde ulaşabilirsiniz.

Burç Yorumları

Koç
Boğa
İkizler
Yengeç
Aslan
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Terazi
Akrep
Yay
Oğlak
Kova
Balık
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