Oğlak Haftalık Burç Yorumu / 1 Kasım – 7 Kasım 2021
1 Kasım – 7 Kasım 2021 haftası burç yorumları... Oğlak burcunu bu hafta neler bekliyor?
Hedefleriniz gelecekle ilgili planlarınız konusunda yenilikler oluşabilir. Ekip çalışmaları gruplar yeni projeler gündeme gelebilir.
Sürpriz teklifler alabilir, yeni başlangıçlar, beklediğiniz terfi, yükselişler, çevrenizden dostlarınızda yardım ve destek görebilirsiniz. Duygusal ilişkilerde ani başlangıçlar, kimileriniz içinde ani ayrılıklar yaşanabilir. Sosyal çevreniz değişebilir, yeni ortamlara girebilirsiniz. Maddi konularda beklenmedik harcamalar, ödemeler, borçlar meydana gelebilir. Bütçenizi, hesabınızı doğru yönetmeniz gerekebilir. Yatırım konularında riskten uzak kalarak adımlar atın.