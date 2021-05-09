Oğlak Haftalık Burç Yorumu / 10 – 16 Mayıs 2021

Boğa Yeniayı duygusal hayatınız, aşk, flörtler konusunda şanslar, çocuklarınızın hayatında güzel gelişmeleri meydana getirebilir.

Çocuk sahibi olmaya karar verebilirsiniz. Yeni sürpriz bir aşka adım atabilir, yeteneklerinizi ortaya koyabilir ya da değerlendirebilirsiniz. Yatırım, borsa, spekülatif piyasalarla ilgilenenler için riskli adımlara karşı temkinli olmak gerekiyor. Aile büyükleri, arkadaşlar, evlilik konularında bazı gerginlikler yaşanırken, hayatınızdan bazı kişileri çıkarma kararı alabilirsiniz.