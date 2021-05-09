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Oğlak Haftalık Burç Yorumu / 10 – 16 Mayıs 2021

Oğlak Haftalık Burç Yorumu / 10 – 16 Mayıs 2021

10 – 16 Mayıs 2021 haftası burç yorumları... Oğlak burcunu bu hafta neler bekliyor?
Seyran Ataklı
9 Mayıs 2021
Oğlak Haftalık Burç Yorumu / 10 – 16 Mayıs 2021

Boğa Yeniayı duygusal hayatınız, aşk, flörtler konusunda şanslar, çocuklarınızın hayatında güzel gelişmeleri meydana getirebilir.

Çocuk sahibi olmaya karar verebilirsiniz. Yeni sürpriz bir aşka adım atabilir, yeteneklerinizi ortaya koyabilir ya da değerlendirebilirsiniz. Yatırım, borsa, spekülatif piyasalarla ilgilenenler için riskli adımlara karşı temkinli olmak gerekiyor. Aile büyükleri, arkadaşlar, evlilik konularında bazı gerginlikler yaşanırken, hayatınızdan bazı kişileri çıkarma kararı alabilirsiniz.

Haftalık Burç Yorumları

Koç
Boğa
İkizler
Yengeç
Aslan
Başak
Terazi
Akrep
Yay
Oğlak
Kova
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