Oğlak Haftalık Burç Yorumu / 10 Ocak – 16 Ocak 2022
10 Ocak – 16 Ocak 2022 haftası burç yorumları... Oğlak burcunu bu hafta neler bekliyor?
Kariyer ve para evinizde gerileyecek Merkür, kazançlarınız konusunda beklediğiniz paranın elinize geçmesini geciktirebilir. Unuttuğunuz borçlar önünüze gelebilir.
Kaynaklarınıza dikkat etmelisiniz. İnternet alışverişlerinizde ödeme bilgilerinize karşı temkinli olun. Kariyerinizle ilgili zam, terfi gibi beklentiniz varsa ertelenmeler yaşanabilir. Bu dönem iş değiştirmeyin, iş kurmayın, planlarınızı 4 Şubat sonrasına bırakın. Mülk alım satımı yapmayın, riskli yatırımlardan uzak durun. İkili ilişkilerinizde yanlış anlaşılmalara karşı temkinli olun.