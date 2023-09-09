Oğlak Haftalık Burç Yorumu / 11-17 Eylül 2023
11-17 Eylül 2023 haftası burç yorumları... Oğlak burcunu bu hafta neler bekliyor?
Merkür retrosunun 15 Eylül'deki sonlanmasıyla satış, pazarlama, tanıtım, reklam gibi konularda hedefleriniz varsa gerçekleştirebilir, başarı yakalayabilirsiniz. Üretken olabilir, kendinizi toplum önünde ve kariyerde öne çıkartabilir, takdir görebilirsiniz.
Yeni bir eğitime başlayabilir, maddi konularda toparlanma yaşayabilir, kaynaklarınızı genişletebilir, yatırım yapmayı düşünebilir ve bununla ilgili araştırmalar yapabilirsiniz. Çocuklarınızın eğitimi ve genel yaşam düzenleriyle ilgili konular öne çıkabilir. Yeteneklerinizi değerlendirebilir, eksik konuları masaya yatırabilir, toparlayabilir, kaçırdığınız fırsatları yeniden ele alabilirsiniz. Ayın ikinci yarısı çabanızın karşılığını görebileceğiniz bir dönem.