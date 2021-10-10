Oğlak Haftalık Burç Yorumu / 11 Ekim – 17 Ekim 2021

11 Ekim – 17 Ekim 2021 haftası burç yorumları... Oğlak burcunu bu hafta neler bekliyor?

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Mesafeli, ciddi ve çalışkan Yükselen Oğlaklar dışarıdan soğuk bir intiba uyandırabilir. Güvenilir ve sorumluluk sahibidir. Bir sonraki adımı planlı ve programlıdır.

Bir dağ keçisi gibi dik yamaçlarda başarıyla yürür ve zirveye büyük bir özveriyle çıkar. Çok iyi öğretmenler yetişebilir. Omuzlarında fazlasıyla yük taşıyabilir. Zorlukların üstesinden gelir. Gelenekçi ve kurallıdır. Duvarları vardır. Mesleki başarı onun için çok önemlidir. Hayatta kalıcı bir iz bırakmak ister. Kısa bir boy ve olgun bir fiziksel görünüme sahip olabilir. Sağlıkta dizler, dişler, kemikler ve dizlerle ilgili sorunlar yaşanabilir.