Oğlak Haftalık Burç Yorumu / 11 Nisan – 17 Nisan 2022

11 Nisan – 17 Nisan 2022 haftası burç yorumları... Oğlak burcunu bu hafta neler bekliyor?

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Yakın çevre, kardeşler, yakın akrabalar ve arkadaşlar, bu alanda bazı sınavlar, özellikle kardeşleriniz varsa onların hayatında evlilik, eğitim, kariyer konusunda değişimler öne çıkabilir.

Sosyalleşeceksiniz. Yaratıcılığınız artarken, fikir birlikleri yapabilir, yeni anlaşmalara, projelere dahil olabilirsiniz. Yeni bir işe başlayabilir, aracınızı değiştirebilirsiniz. Ticari faaliyetlerde kandırılmaya dikkat edin. Sosyal medya, pazarlama, reklam, tanıtım gibi alanlarda yeni bağlantılar kurabilirsiniz. Arzu ettiğiniz kısa seyahatler gündeme gelebilir.