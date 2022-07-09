Oğlak Haftalık Burç Yorumu / 11 Temmuz – 17 Temmuz 2022
11 Temmuz - 17 Temmuz 2022 haftası burç yorumları... Oğlak burcunu bu hafta neler bekliyor?
Sizin Dolunayınız. Hayatınızda önemli dönüşümlere hazır olun. Kariyerde yeni başlangıçlar, yarım kalmış projelerin başlaması ya da tamamlanması söz konusu olabilir. İlişkilerde ayrılıklar, özgürleşme isteği öne çıkabilir.
Dikkat çekeceksiniz. Beklediğiniz kazançların elinize gelmesi, kariyerde fırsatlar, sürpriz para girişleri, yeni bir aşk öne çıkabilir. Görev ve sorumluluklarınız artabilir. Sağlığınıza diş, cilt, eklemlerinize dikkat edin. Kronik sağlık sorunları nüksedebilir. Dış görünümünüzde değişimler yapabilirsiniz.