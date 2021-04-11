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Oğlak Haftalık Burç Yorumu / 12 – 18 Nisan 2021

Oğlak Haftalık Burç Yorumu / 12 – 18 Nisan 2021

12 - 18 Nisan 2021 haftası burç yorumları... Oğlak burcunu bu hafta neler bekliyor?
Seyran Ataklı
11 Nisan 2021
Oğlak Haftalık Burç Yorumu / 12 – 18 Nisan 2021

Yeniay, aile, ev, yuva alanlarında yenilik getirebilir. Evinizi yenileyebilir, değişiklikler, tadilat, dekorasyon değişimleri yapabilirsiniz.

Aile içi konuların güzel gelişmelerin öne çıkacağı bir 15 gün. Taşınmak, ailenin yanında ayrılmak, yer ve şehir değişimleri meydana gelebilir ya da bunlarla ilgili yeni kararlar alabilirsiniz. Gayrimenkul kiralama, almak, satmak, bir mülkünüzü değerlendirmek söz konusu olurken, kimileriniz için yatırım kararı da gündeme gelebilir. Finansal konularda yeni girişimler, yeni iş başlangıçları adına da güzel zamanlar. Yeteneklerinizi değerlendirin.

Haftalık Burç Yorumları

Koç
Boğa
İkizler
Yengeç
Aslan
Başak
Terazi
Akrep
Yay
Oğlak
Kova
Balık
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