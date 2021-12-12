Oğlak Haftalık Burç Yorumu / 13 Aralık – 19 Aralık 2021

13 Aralık – 19 Aralık haftası burç yorumları... Oğlak burcunu bu hafta neler bekliyor?

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Venüs burcunuzda geriliyor. Sizin için önemli bir zaman dilimi. Benliğiniz, kendinizi ifade ediş biçiminiz öne çıkarken, fiziksel, estetik girişimlerden, güzellikle ilgili her konudan kaçının.

Bel, diz, diş, eklemlerle ilgili ya da kronik sağlık sorunları tetiklenebilir. Alerjiler nüksedebilir. Mecburi olmadıkça ameliyatlardan kaçının. Venüs retrosu Yükselen burç üzerinde iştah açabilir, şekere düşkünlük artabilir. Rejim için bedeninizi zorlamayın. İkili ilişkilerde anlaşmazlıklar, keyifsizlik ortaya çıkabilir. Geçmiş konular açılabilir. Ani ayrılıklardan ve yeni başlangıçlardan kaçının. Geçmiş aşklardan geri dönüşlere karşı imkân vermeyin. Kariyer konusunda bazı gecikmeler yaşanabilir.