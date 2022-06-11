Oğlak Haftalık Burç Yorumu / 13 Haziran – 19 Haziran 2022

13 Haziran – 19 Haziran 2022 haftası burç yorumları... Oğlak burcunu bu hafta neler bekliyor?

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Önümüzdeki 15 gün kendinizle ilgili farkındalıklar yaşayabilirsiniz.

Çevrenizde sizden saklanan, sizin sakladığınız ve paylaşmak istemediğiniz bazı konular ortaya çıkabilir, çeşitli yüzleşmeler yaşanabilir. Kendinizi geriye çekerek ruhsal ve bedensel sağlığınızla ilgilenebilir, terapi ve tedavilerden şifa bulabilirsiniz. Yalnız kalarak dinlendiğiniz kısa bir seyahate çıkabilirsiniz. Aileniz ve ebeveynlerinizle ilgili bakım ve sağlık konuları öne çıkabilir.