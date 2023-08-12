Oğlak Haftalık Burç Yorumu / 14-20 Ağustos 2023
14-20 Ağustos 2023 haftası burç yorumları... Oğlak burcunu bu hafta neler bekliyor?
Yeniay ortak gelirler, ortak kazançlar, ortaklık ve başkalarıyla paylaşılan gelirler alanında önemli gelişmeleri meydana getirebilir. Emeklilik, tazminat, vergi, sigorta, prim gibi konularda yenilikler ya da haberler öne çıkabilir.
Bir borç konusu canınızı sıkabilir, eşinizin kaynaklarında beklenmedik gerilimler yaşanabilir. Paranızı iyi yönetin. Borçlanmayın, borç vermeyin, para konusunda kendinizi güvence altına alın. Çocuklarınızın işi, eğitimi için harcamalar artabilir. Yatırım yapacaksanız iyi değerlendirmeli, şansa güvenerek adım atmamalısınız. Yeteneklerinizi değerlendirebilir, bir başarınızı duyurabilir, aşk hayatınızda sürpriz gelişmeler yaşanabilir, beklenmeyen hamilelik gündeme gelebilir.