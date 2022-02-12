Oğlak Haftalık Burç Yorumu / 14 Şubat – 20 Şubat 2022

14 Şubat – 20 Şubat 2022 haftası burç yorumları... Oğlak burcunu bu hafta neler bekliyor?

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Önümüzdeki 15 gün maddi konular ön planda olacak. Borçlarınızı yapılandırabilir, ödeyebilir, beklediğiniz bir kredi varsa neticelenmesi gündeme gelebilir.

Tazminat, nafaka, miras konularında tamamlanma yaşanırken, eşle, ortakla paylaşılan gelirlerde bazı değişimler öne çıkabilir. Unuttuğunuz bir borç ya da alacak gündeme gelebilir. Kimileri için parasal bazı kayıplar yaşanabilir. Harcamalarınıza karşı temkinli olun, sağlığınıza bu dönem dikkat edin. Tedavi, operasyonlar, kronik sorunlar tetiklenebilir. Yatırım yapmayı düşünüyorsanız sağlam adımlar atın.