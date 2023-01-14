Oğlak Haftalık Burç Yorumu / 16-22 Ocak 2023
16-22 Ocak 2023 haftası burç yorumları... Oğlak burcunu bu hafta neler bekliyor?
Merkür burcunuzda gerilerken geçtiğimiz son 20 gün aşk ilişkilerinde hayal kırıklıkları yaşamış, parasal konularda masrafların artışıyla bocalamış olabilirsiniz.
Merkür ve Mars önümüzdeki hafta düz seyrine geçerken siz de yeni başlangıçlara hazır olacaksınız. Bazı arkadaşlık ve sosyal ilişkilerde kopuşlar yaşansa da yeni çevrelere girebilir, yeni tanışmalar gerçekleştirebilirsiniz. Fiziksel ve zihinsel enerjiniz yükseliyor. Yeni kazanç kapıları elde edebilir, yeni fikirlerinizi hayata geçirebilirsiniz.