Oğlak Haftalık Burç Yorumu / 16 Mayıs – 22 Mayıs 2022

16 Mayıs – 22 Mayıs 2022 haftası burç yorumları... Oğlak burcunu bu hafta neler bekliyor?

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Sosyal gruplar, hedefler, idealler, ortak fikirlerinizi geliştirebilir, yeni çevrelere dahil olabilirsiniz. Yeni ilişkilerden fayda görebilirsiniz.

Toksik arkadaşlık ilişkilerinizden arınabilir, çevrenizde elemeler yapabilirsiniz. Aşk hayatınız, birlikteliklerinizde yeni kararlar alabilir, size hizmet etmeyen birliktelikleri bitirebilirsiniz. Kimi evli Yükselen Oğlaklar çocuk sahibi olmak isteyebilir, bunun için tedavi yoluna gidebilir. İlişkilerde gizli olan konular açığa çıkabilir, sürüncemedeki konular netleşebilir.