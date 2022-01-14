Oğlak Haftalık Burç Yorumu / 17 Ocak – 23 Ocak 2022

17 Ocak – 23 Ocak 2022 haftası burç yorumları... Oğlak burcunu bu hafta neler bekliyor?

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Karşıt burcunuzda meydana gelecek Plütonik Dolunay sizin için önemli kararları ortaya çıkartabilir.

Evlilik teklifi alabilir, evlenmeye karar verebilir, ya da kimileriniz için radikal dönüşümle ayrılıklar yaşanabilir. Yeni ortaklık girişimleri için gökyüzündeki yoğun retro etkisiyle beklemeniz fayda sağlayacaktır. Geçmiş konular duygusal ilişki ve evliliklerde yeniden açılabilir. Eşiniz ya da partnerinizin işi, sağlığı gibi konular gündeme gelebilir. Sağlığınıza, özellikle mide, diz, diş, eklemler konusunda önümüzdeki 15 gün dikkat edin.