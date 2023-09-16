Oğlak Haftalık Burç Yorumu / 18-24 Eylül 2023

18-24 Eylül 2023 haftası burç yorumları... Oğlak burcunu bu hafta neler bekliyor?

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Akademik eğitimler, yurtdışı bağlantılı eğitim, yaşam, iş konularında hızlanma, beklediğiniz ya da başvurduğunuz bir evraktan gelen haberler, tıkanmış işlerin açılması söz konusu olabilir. Yeniay size beklediğiniz haberleri getirebilir.

Vizyonunuz genişliyor. Kendinizi geliştirecek, fikirlerinizi büyüteceksiniz. Kısa, uzun seyahat planları yapabilir, sürpriz bir yolculuğa çıkabilirsiniz. Medya, basın, tanıtım, satış, pazarlama gibi alanlarda teklifler alabilir, kendinizi ön plana çıkartabilirsiniz. Bir projeye başlayabilir ya da bir projenizi tamamlayabilirsiniz. Dava, mahkeme gibi hukuksal konularda yavaşlayan, ertelenen konular varsa artık hızlanabilir. Neptün karşıtlığıyla keskin kararlar için 19 Eylül sonrasını beklemek daha doğru olur.