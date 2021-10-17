Oğlak Haftalık Burç Yorumu / 18 Ekim – 24 Ekim 2021

18 Ekim – 24 Ekim 2021 haftası burç yorumları... Oğlak burcunu bu hafta neler bekliyor?

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Kariyerde önümüzdeki 15 gün boyunca ayrılıklar, istifalar, iş ve görev değişimleri meydana gelebilir.

Gayrimenkul alım satımı, taşınma, evde tadilat, yer değişimleri söz konusu olabilir. Kariyer ve aile arasında rekabet enerjileri aktifleşiyor. Aile içinde bazı gerginlikler tartışmalar yaşanabilir, öfkenizi kontrol etmeli, sakin kalmalısınız. Toplumsal statünüzde değişimler, evlilik, boşanma ve buna bağlı yaşamda farklı yol arayışları gündeme gelebilir.