Oğlak Haftalık Burç Yorumu / 18 Nisan – 24 Nisan 2022

18 Nisan – 24 Nisan 2022 haftası burç yorumları... Oğlak burcunu bu hafta neler bekliyor?

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Dolunay kariyerde önemli görünümleri, meslek değişimi, görev değişimi, terfi, şehir değişimi gibi dönüşümleri karşınıza getirebilir.

Sorumluluklarınız artarken, çalışma ortamında rekabet teması ortaya çıkabilir. Hırslı olacak ve kararlarınızı sağlam alacaksınız. Otorite figürleri ve üstlerle ilgili ilişkilerde bazı değişim ve gelişmeler; ebeveynlerle ilgili sağlık konuları öne çıkabilir.