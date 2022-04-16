Abone Ol

Oğlak Haftalık Burç Yorumu / 18 Nisan – 24 Nisan 2022

18 Nisan – 24 Nisan 2022 haftası burç yorumları... Oğlak burcunu bu hafta neler bekliyor?

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Oğlak Haftalık Burç Yorumu / 18 Nisan – 24 Nisan 2022

Dolunay kariyerde önemli görünümleri, meslek değişimi, görev değişimi, terfi, şehir değişimi gibi dönüşümleri karşınıza getirebilir.

Sorumluluklarınız artarken, çalışma ortamında rekabet teması ortaya çıkabilir. Hırslı olacak ve kararlarınızı sağlam alacaksınız. Otorite figürleri ve üstlerle ilgili ilişkilerde bazı değişim ve gelişmeler; ebeveynlerle ilgili sağlık konuları öne çıkabilir.

16 Nisan Terazi Dolunayı: Türbülansa giriyoruz İlginizi Çekebilir 16 Nisan Terazi Dolunayı: Türbülansa giriyoruz