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Oğlak Haftalık Burç Yorumu / 18 Temmuz – 24 Temmuz 2022

18 Temmuz - 24 Temmuz 2022 haftası burç yorumları... Oğlak burcunu bu hafta neler bekliyor?

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Oğlak Haftalık Burç Yorumu / 18 Temmuz – 24 Temmuz 2022

İlişkilerde devam-tamam kararı gündemde. Evlilik teklifi edebilir, alabilirsiniz. Kariyerde beklediğiniz konuların tamamlanması, hızlanması mümkün görünüyor.

Beklediğiniz bir paranın elinize geçmesi, tazminat, prim, zam haberlerini gündeme getirebilir. Sigorta, banka, kredi çekmek için başvurular, nafaka, vergi, eşinizle ortak ödemeler öne çıkabilir. Önümüzdeki 1 ay boyunca maddi konular ve bütçeniz dikkat çekerken, masraflar artabilir.
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