Oğlak Haftalık Burç Yorumu / 19 – 25 Nisan 2021

Önümüzdeki 1 ay'ın çeşitli şanslar sunduğu burçlardan biri sizsiniz.

Yeni ilişki başlangıçları, tanışmalar, ilişkisi olan kişilerin sorunları varsa çözümü mümkün olacaktır. Ebeveynler adına çocuklarının hayatıyla ilgili gelişmeler, eğitimleri, haberleri öne çıkabilir. Venüs Boğa burcundayken yaratıcılığınız harika fırsatlar getirebilir. Resim, müzik, sanatın her türlü dalı, yazmak çizmek konularında şanslar sizinle olacaktır. Yeni yatırımlar ya da yatırımlardan gelecek maddi imkanlar ortaya çıkabilir. Kariyerinizle ilgili ani beklenmedik durumlar, kimileriniz içinse yeni anlaşmalar söz konusu olabilir.