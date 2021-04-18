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Oğlak Haftalık Burç Yorumu / 19 – 25 Nisan 2021

Oğlak Haftalık Burç Yorumu / 19 – 25 Nisan 2021

19 - 25 Nisan 2021 haftası burç yorumları... Oğlak burcunu bu hafta neler bekliyor?
Seyran Ataklı
18 Nisan 2021
Oğlak Haftalık Burç Yorumu / 19 – 25 Nisan 2021

Önümüzdeki 1 ay'ın çeşitli şanslar sunduğu burçlardan biri sizsiniz.

Yeni ilişki başlangıçları, tanışmalar, ilişkisi olan kişilerin sorunları varsa çözümü mümkün olacaktır. Ebeveynler adına çocuklarının hayatıyla ilgili gelişmeler, eğitimleri, haberleri öne çıkabilir. Venüs Boğa burcundayken yaratıcılığınız harika fırsatlar getirebilir. Resim, müzik, sanatın her türlü dalı, yazmak çizmek konularında şanslar sizinle olacaktır. Yeni yatırımlar ya da yatırımlardan gelecek maddi imkanlar ortaya çıkabilir. Kariyerinizle ilgili ani beklenmedik durumlar, kimileriniz içinse yeni anlaşmalar söz konusu olabilir.

Haftalık Burç Yorumları

Koç
Boğa
İkizler
Yengeç
Aslan
Başak
Terazi
Akrep
Yay
Oğlak
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