Oğlak Haftalık Burç Yorumu / 2 – 9 Mayıs 2021

Temponuz artıyor. Yeni ekip çalışmaları, çalışma koşullarınızın yenilenmesi söz konusu olabilir.

Gelecek planlarınız, hedefleriniz, arkadaşlıklarınız alanında bazı sürpriz değişimler, beklenmedik durumlar söz konusu olabilir. Merkür İkizler transiti iş ortamında yenilik, yeni anlaşma, iş görüşmeleri, başvurular, yeni projeler, yeni çalışma koşullarını ortaya çıkartabilir. Çok çalışacağınız, kendinizi ortaya koyacağınız bir dönem olacak. Günlük rutinlerinizin yoğunluğu, beslenme ve kişisel düzeninizde yenilikler yapabilirsiniz.