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Oğlak Haftalık Burç Yorumu / 2 – 9 Mayıs 2021

Oğlak Haftalık Burç Yorumu / 2 – 9 Mayıs 2021

2 – 9 Mayıs 2021 haftası burç yorumları... Oğlak burcunu bu hafta neler bekliyor?
Seyran Ataklı
2 Mayıs 2021
Oğlak Haftalık Burç Yorumu / 2 – 9 Mayıs 2021

Temponuz artıyor. Yeni ekip çalışmaları, çalışma koşullarınızın yenilenmesi söz konusu olabilir.

Gelecek planlarınız, hedefleriniz, arkadaşlıklarınız alanında bazı sürpriz değişimler, beklenmedik durumlar söz konusu olabilir. Merkür İkizler transiti iş ortamında yenilik, yeni anlaşma, iş görüşmeleri, başvurular, yeni projeler, yeni çalışma koşullarını ortaya çıkartabilir. Çok çalışacağınız, kendinizi ortaya koyacağınız bir dönem olacak. Günlük rutinlerinizin yoğunluğu, beslenme ve kişisel düzeninizde yenilikler yapabilirsiniz.

Haftalık Burç Yorumları

Koç
Boğa
İkizler
Yengeç
Aslan
Başak
Terazi
Akrep
Yay
Oğlak
Kova
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