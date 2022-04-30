Oğlak Haftalık Burç Yorumu / 2 Mayıs – 8 Mayıs 2022

2 Mayıs – 8 Mayıs 2022 haftası burç yorumları... Oğlak burcunu bu hafta neler bekliyor?

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30 Nisan tutulma etkileri yeni bir flörtü hayatınıza getirebilir. Çocuklarınızın hayatıyla ilgili önemli gelişmeler, kararlar verebilirsiniz.

Çocuk sahibi olmayı düşünüyorsanız doğru bir dönem olacaktır. İlişkilerde daha duygusal paylaşımlar öne çıkabilir. Motivasyonunuz yükseliyor. Yeteneklerinizi bu dönem öne çıkartın. Yeni yatırım kararı alabilirsiniz. Bunu yaparken sağlam ve risksiz olana yönelmelisiniz. Ev, aile, yuvanız öne çıkarken, ev değişimi, dekorasyon değişimleri, ebeveynlerle ilgili konu ve kavramlar öne çıkacaktır.