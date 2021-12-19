Oğlak Haftalık Burç Yorumu / 20 Aralık – 26 Aralık 2021

20 Aralık – 26 Aralık haftası burç yorumları... Oğlak burcunu bu hafta neler bekliyor?

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Önümüzdeki 15 gün kariyer iş hayatınız rutinler ve sağlığınız ön planda olacak. Günlük hayatınızda yeni düzenlemeler yapabilir, sağlığınızla ilgili kontroller yaptırabilirsiniz.

Kronik sağlık sorunları tetiklenebilir, ya da tedavi yoluna gidebilirsiniz. Kemikler, bel, diz, diş problemleri nüksedebilir. Venüs retrosu burcunuzda tüm ikili ilişkilerinize dikkat etmeli, ilişkilerle ilgili ani ve hızlı kararlardan sakınmalısınız. Çalışma düzeniniziz yenileyebilir, çalışma arkadaşlarınızla rekabet teması öne çıkabilir. Maddi harcamalara dikkat edin.