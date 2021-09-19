Oğlak Haftalık Burç Yorumu / 20 Eylül – 26 Eylül 2021
20 Eylül – 26 Eylül 2021 haftası burç yorumları... Oğlak burcunu bu hafta neler bekliyor?
Önümüzdeki 15 gün iletişim alanınız hareketleniyor. Zihniniz faal olurken, yaşama balış şekliniz değişebilir.
Yeni eğitim kararları, yeni anlaşmalar, iş projelerinde yeni başlangıçlar gündeme gelebilir. İmzalık işlerinizi 25 Eylül Merkür retrosu öncesinde halletmeniz yarar sağlayacaktır. Kardeşler, yakın arkadaşlar, komşularınızla ilgili önemli gündemler meydana gelebilir. Seyahat kararı alabilirsiniz. Sezgileriniz bu dönem size yol gösterici olacaktır.