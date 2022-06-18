Oğlak Haftalık Burç Yorumu / 20 Haziran – 26 Haziran 2022
20 Haziran – 26 Haziran 2022 haftası burç yorumları... Oğlak burcunu bu hafta neler bekliyor?
Yay dolunayı etkileri devam ederken çalışma hayatınızda değişimler, kontrol dışı gelişmeler, iş kayıpları yaşanabilir. Çevrenizdeki kimi insanların maskesi düşebilir.
Güneş Yengeç seyahati önümüzdeki 1 ay boyunca her türlü ikili ilişkileri, evliliği, eşinizin işi ve yaşamıyla ilgili gelişmeleri karşınıza getirebilir. İlişkilerde sorunlarınız varsa çözebilir, iş ortaklıklarında yenilikler gündeme gelebilir. Mahkeme dava gibi hukuksal konular çözümlenebilir.