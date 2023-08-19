Oğlak Haftalık Burç Yorumu / 21-27 Ağustos 2023

21-27 Ağustos 2023 haftası burç yorumları... Oğlak burcunu bu hafta neler bekliyor?

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Hayatınızı gözden geçirecek, farkındalığınız artacak ve yeni kararlara yönelmek üzere planlar yapacaksınız. Bu açıdan retroyu iyi değerlendirin. Ticari anlaşmalar, yurtdışı konuları, eğitim, satış, pazarlama, müşterilerle ilgili aksaklıklar, yolculuklarda bazı gecikmeler, kayıplar, rötarlara karşı hazırlıklı olun.

Beklediğiniz bazı uluslararası konular varsa taşınmak, yerleşim, akademik eğitim, başvurular evrak ve hukuksal alanda bazı aksiliklerle karşılaşmanız olası. Yeni bir eğitime bu dönem başlamayın, yarım kalmış bir eğitim, öğretim, kurs vb konuları tamamlamaya bakın. Geçmiş sorumlulukları ele alın, eksiklerinizi toparlayın, ortak kaynaklı para akışınızı düzenleyin. İnsanlarla iletişime özen gösterin, yanlış anlaşılmalar yaşanabilir. Dava, mahkeme gibi hukuksal konularda yeni başlangıçlara adım atmayın. Haber bekliyorsanız gecikmelerle karşılaşabilirsiniz. Resmi işler ve girişimlerde gecikmeler yaşanabilir.