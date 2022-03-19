Oğlak Haftalık Burç Yorumu / 21 Mart – 27 Mart 2022
21 Mart – 27 Mart 2022 haftası burç yorumları... Oğlak burcunu bu hafta neler bekliyor?
Önümüzdeki 1 ay boyunca eviniz, aileniz, yuvanız alanı hareketleniyor. Aile büyüklerinize zaman ayırabilir, onlarla ilgilenebilir, evinizin genel düzeniyle meşgul olabilirsiniz.
Gayrimenkul alım satım, tadilat, tamirat, yeni eşya alımı gündeme gelebilir, taşınma, yer değişimleri yaşayabilirsiniz. Dolunay etkileri devam ederken, yakın çevreyle iletişimde yanlış anlaşılmalara açık olacaksınız. Merkür- Neptün karesi hafta boyu dolandırıcılıklara, akıl karışıklıklarına karşı uyarıyor. Tanımadığınız kimseye güvenmeyin.