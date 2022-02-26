Oğlak Haftalık Burç Yorumu / 21 Şubat – 27 Şubat 2022

21 Şubat – 27 Şubat 2022 haftası burç yorumları... Oğlak burcunu bu hafta neler bekliyor?

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Zihniniz yoğun, yeni planlar yapacak ve kararlar alacaksınız. Fikirlerinizi çevrenize danışabilir, paylaşabilirsiniz.

İletişiminiz artacaktır. Hayata umutla bakacaksınız. Arkadaş, kardeşler ve akrabalarla ilgili yeni haberler ve gündemler öne çıkabilir. Kimileriniz için yeni anlaşma, kontratlar, imzalar, ticari gelişmeler meydana gelebilir. Yeni eğitime başlayabilir, yeni iş girişimlerinde bulunabilirsiniz. Yeni bir araç alabilir, aracınızı değiştirebilir, satabilirsiniz. Finansal konularda ortak gelirler ve iş ortaklıklarında destek görebilirsiniz. Kısa seyahat kararı alabilirsiniz.