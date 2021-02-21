Oğlak Haftalık Burç Yorumu / 22-28 Şubat 2021

Önümüzdeki 1 ay zihniniz çok faal ve yoğun olacak. Yeni kararlar alabilir, plan ve programlarınızı hayata geçirmek isteyebilirsiniz.

Yakın dostlarınızın haberleri, kardeşlerinizin hayatına dair gelişme ve güzel haberler alabilirsiniz. İletişim ve haberleşme trafiğiniz artacaktır. Çevrenizden destek göreceğiniz bir dönem. Sosyalleşecek, kendinizi doğru ifade edeceksiniz. Sözleşmeler, anlaşmalar adına yeni gelişmeler ortaya çıkabilir. 21 Şubat itibariyle Merkür retrosu bittiğinden ticari gelişmeler ve eğitimler adına girişimlerde bulunabilirsiniz. Yeni tanışmalar söz konusu olabilir.