Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
ASTROLOJİ
Profil
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.
Oğlak Haftalık Burç Yorumu / 22-28 Şubat 2021

Oğlak Haftalık Burç Yorumu / 22-28 Şubat 2021

22-28 Şubat 2021 haftası burç yorumları... Oğlak burcunu bu hafta neler bekliyor?
Seyran Ataklı
21 Şubat 2021
Oğlak Haftalık Burç Yorumu / 22-28 Şubat 2021

Önümüzdeki 1 ay zihniniz çok faal ve yoğun olacak. Yeni kararlar alabilir, plan ve programlarınızı hayata geçirmek isteyebilirsiniz.

Yakın dostlarınızın haberleri, kardeşlerinizin hayatına dair gelişme ve güzel haberler alabilirsiniz. İletişim ve haberleşme trafiğiniz artacaktır. Çevrenizden destek göreceğiniz bir dönem. Sosyalleşecek, kendinizi doğru ifade edeceksiniz. Sözleşmeler, anlaşmalar adına yeni gelişmeler ortaya çıkabilir. 21 Şubat itibariyle Merkür retrosu bittiğinden ticari gelişmeler ve eğitimler adına girişimlerde bulunabilirsiniz. Yeni tanışmalar söz konusu olabilir.

Haftalık Burç Yorumları

Koç
Boğa
İkizler
Yengeç
Aslan
Başak
Terazi
Akrep
Yay
Oğlak
Kova
Balık
Satrün – Uranüs karesi: Ben eski ben değilim
11 Şubat Kova Yeniayı: Değişim dalgası
31 Ocak – 21 Şubat Merkür Retrosu: Beni anlamadın ya ben ona yanıyorum