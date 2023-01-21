Oğlak Haftalık Burç Yorumu / 23-29 Ocak 2023
23-29 Ocak 2023 haftası burç yorumları... Oğlak burcunu bu hafta neler bekliyor?
Kova yeniayı para evinizde. Yeni bir işe başlayabilir, iş başvurularından geri dönüşler alabilirsiniz. Uzun vadeli bir kazanç kapısı karşınıza gelebilir.
Mesleki bir değişime gidebilir, bir borcunuz varsa kapatabilir, ödemelerinizi yapılandırabilirsiniz. Zam, terfi alabilir, görev değişimi yaşayabilirsiniz. Kendi işinizi kurmaya karar verebilir, kaynaklarınızı değerlendirebilir, yatırım yapabilir, gayrimenkul alım satımı gerçekleştirebilirsiniz. Ailenizden maddi anlamda destek de alabilirsiniz. Sürpriz harcamalarla karşılaşmanız olası.