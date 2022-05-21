Oğlak Haftalık Burç Yorumu / 23 Mayıs – 29 Mayıs 2022

23 Mayıs – 29 Mayıs 2022 haftası burç yorumları... Oğlak burcunu bu hafta neler bekliyor?

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Ev, aile, ebeveynler, yuva, taşınma, yer değişimi konuları öne çıkabilir. Gayrimenkul alım satımları, evinizi tamir ettirmek, evinizi güzelleştirmek gibi temalar gündeme gelebilir.

Çok çalışıp yorulacağınız bir dönem. İş arayanlar için güzel haberler gelebilir. Günlük rutinleriniz yoğunlaşacaktır. Ertelenen sağlık konuları önünüze gelebilir, bağışıklığınıza dikkat edin. Sözleşme, anlaşma, yeni projeler için Merkür retrosunda olduğumuzu unutmayın. Çalışma ortamınızda yanlış anlaşılmalar, iletişim sorunları meydana gelebilir. Kontrat ve imzalar için şartları iyi gözden geçirin.