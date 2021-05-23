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Oğlak Haftalık Burç Yorumu / 24 – 30 Mayıs 2021

Oğlak Haftalık Burç Yorumu / 24 – 30 Mayıs 2021

24 – 30 Mayıs 2021 haftası burç yorumları... Oğlak burcunu bu hafta neler bekliyor?
Seyran Ataklı
23 Mayıs 2021
Oğlak Haftalık Burç Yorumu / 24 – 30 Mayıs 2021

Ay tutulması 12. Evinizde meydana gelirken yüzleşmeler, arkanızdan çevrilen işler, dedikodular, geçmiş konuların önünüze düşmesi söz konusu olabilir.

Ruhsal ve fiziksel sağlığınızla ilgili bazı rahatsızlıklar tetiklenirken, kronik sorunlar ön plana çıkabilir. Önümüzdeki 6 ay sizin için biraz inziva dönemi olabilir. Motivasyonunuz özen gösterin. Takıntılar ve endişeleriniz artabilir, gelecek kaygısı yaşanabilir. Kariyerde bazı kayıplar, mecburi iş değişimleri söz konusu olabilir. Bağımlılıkların bitmesi, beslenmenizin değişmesi gibi yeniliklere hayatınızda yer verebilirsiniz.

Haftalık Burç Yorumları

Koç
Boğa
İkizler
Yengeç
Aslan
Başak
Terazi
Akrep
Yay
Oğlak
Kova
Balık
14 Mayıs – 28 Temmuz Jüpiter Balık burcunda: Evrenden hediye var
11 Mayıs Boğa Yeniayı: Sabır ve istikrar
4 Mayıs-12 Temmuz Merkür İkizler burcunda: Keyfim ve kahyası