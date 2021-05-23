Oğlak Haftalık Burç Yorumu / 24 – 30 Mayıs 2021

Ay tutulması 12. Evinizde meydana gelirken yüzleşmeler, arkanızdan çevrilen işler, dedikodular, geçmiş konuların önünüze düşmesi söz konusu olabilir.

Ruhsal ve fiziksel sağlığınızla ilgili bazı rahatsızlıklar tetiklenirken, kronik sorunlar ön plana çıkabilir. Önümüzdeki 6 ay sizin için biraz inziva dönemi olabilir. Motivasyonunuz özen gösterin. Takıntılar ve endişeleriniz artabilir, gelecek kaygısı yaşanabilir. Kariyerde bazı kayıplar, mecburi iş değişimleri söz konusu olabilir. Bağımlılıkların bitmesi, beslenmenizin değişmesi gibi yeniliklere hayatınızda yer verebilirsiniz.