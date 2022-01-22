Oğlak Haftalık Burç Yorumu / 24 Ocak – 30 Ocak 2022

24 Ocak – 30 Ocak 2022 haftası burç yorumları... Oğlak burcunu bu hafta neler bekliyor?

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Hedefleriniz değişiyor. Yani kariyer çevrelerine girebilir, yeni gruplar ve topluluklara katılabilirsiniz.

Bu diğer yandan var olan sosyal çevrenizde değişimlere, bazı arkadaşlarla yol ayrımlarını ortaya çıkartabilir. Çocuklarınız, onlarla ilgili yeni kararlar, hayattan keyif aldığınız şeyler ve yetenekleriniz önümüzdeki 1,5 yıl ön planda olacaktır. Yaratıcılığınız, bir hobiyi mesleğe dönüştürmek için şanslar yakalayabilirsiniz. Çocuk sahibi olmak istiyorsanız hamilelik müjdesi gelebilir. Yeni bir aşka başlayabilirsiniz. Riskli yatırımlardan uzak kalın.