Oğlak Haftalık Burç Yorumu / 25 Eylül-1 Ekim 2023

25 Eylül-1 Ekim 2023 haftası burç yorumları... Oğlak burcunu bu hafta neler bekliyor?

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Yaşamınızın yapı taşları, evliliğiniz ve kariyeriniz arasındaki denge, mesleki hedefleriniz önümüzdeki 1.5 yıl önem taşıyacak. Geçmişle ilgili konuların tamamlanıp artık yüzünüzü geleceğe dönme zamanı.

Evliliğinde mutsuz ve çözümsüz giden konularla ayrılık, boşanma kararları verilebilir. Sadece evlilik değil, size iyi gelmeyen tüm ilişkilerden kopmak isteyebilirsiniz. Bu kimileri için zoraki bir çalışma hayatının sonu olarak da değerlendirilebilir. İşten ayrılabilir, kendinize yeni bir yön tayin edebilir, yeni bir işe başlayabilir, iş kurabilirsiniz. Taşınabilir, yer değiştirebilir, görev tanımınız değişebilir. Şehir, ülke değişimi söz konusu olabilir. Ebeveynlerinizin sağlıkları, düzenleri öne çıkacaktır.