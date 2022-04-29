Oğlak Haftalık Burç Yorumu / 25 Nisan – 1 Mayıs 2022
25 Nisan – 1 Mayıs 2022 haftası burç yorumları... Oğlak burcunu bu hafta neler bekliyor?
Tutulmanın etkisiyle çocuk sahibi olabilir, çocuklarınızla ilgili güzel gelişmeler yaşanabilir. Sürpriz hamilelik gündeme gelebilir.
Aşk hayatınızda yeni gelişmeler, yeni tanışmalar meydana gelebilir. Yeteneklerinizden para kazanabilir, hobinizi, yeteneğinizi işe dönüştürebilir, başarı sağlayabilirsiniz. Yeni iş imkânlarıyla karşılaşabilirsiniz. Kardeşler, yakın arkadaşlıklardan destek alabilir, emlak konusunda hızlı gelişmeler yaşanabilir, yeni ticari girişimlerde bulunabilirsiniz. Ortaklı girişimlerde temkinli hareket edin. Kısa seyahat trafiği artabilir.