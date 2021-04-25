Oğlak Haftalık Burç Yorumu / 26 Nisan – 2 Mayıs 2021

Hedefleriniz, hayalleriniz, beklentileriniz önümüzdeki 15 gün mercek altında olacak.

Kariyerinizde netleşemeyen konular nihayete erebilir, yeni kararlar, başlangıçlar yapabilirsiniz. Projeler, sunumlar, yeni tekliflerle karşılaşabilirsiniz. Arkadaşlarınıza, çevrenize destek verebilir, tüm ilişkilerde özellikle aşk hayatınızda sürprizli yeni kararlar gündeme gelebilir. Çocuklarınızla ilgili konularda güzel gelişmeler yaşanırken, çocuk sahibi olmak isteyenler adına şanslı bir dönem. Yetenekler başarı getirebilir.