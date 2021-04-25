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Oğlak Haftalık Burç Yorumu / 26 Nisan – 2 Mayıs 2021

Oğlak Haftalık Burç Yorumu / 26 Nisan – 2 Mayıs 2021

26 Nisan – 2 Mayıs 2021 haftası burç yorumları... Oğlak burcunu bu hafta neler bekliyor?
Seyran Ataklı
25 Nisan 2021
Oğlak Haftalık Burç Yorumu / 26 Nisan – 2 Mayıs 2021

Hedefleriniz, hayalleriniz, beklentileriniz önümüzdeki 15 gün mercek altında olacak.

Kariyerinizde netleşemeyen konular nihayete erebilir, yeni kararlar, başlangıçlar yapabilirsiniz. Projeler, sunumlar, yeni tekliflerle karşılaşabilirsiniz. Arkadaşlarınıza, çevrenize destek verebilir, tüm ilişkilerde özellikle aşk hayatınızda sürprizli yeni kararlar gündeme gelebilir. Çocuklarınızla ilgili konularda güzel gelişmeler yaşanırken, çocuk sahibi olmak isteyenler adına şanslı bir dönem. Yetenekler başarı getirebilir.

Haftalık Burç Yorumları

Koç
Boğa
İkizler
Yengeç
Aslan
Başak
Terazi
Akrep
Yay
Oğlak
Kova
Balık
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