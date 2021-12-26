Oğlak Haftalık Burç Yorumu / 27 Aralık 2021 – 2 Ocak 2022

27 Aralık 2021 – 2 Ocak 2022 haftası burç yorumları... Oğlak burcunu bu hafta neler bekliyor?

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Yaşama daha olumlu bakacağınız, pozitif düşüneceğiniz bir dönem başlıyor.

Sosyal çevre, arkadaşlarınızdan destek, yeni girişimler, anlaşmalar, kısa seyahatler gündeminizde yer alacak. Kardeş, arkadaş, akraba, yakın çevrenize dair planlar, onların hayatlarında şahit olacağınız önemli gelişmeler, taşınma, yer değişimleri gündeme gelebilir. Yeni eğitime başlayabilir ya da siz eğitim verebilirsiniz. Yazmak, çizmek, yaratıcılık, projeler, sosyal medya alanında yeni başlangıçlar yapabilirsiniz. Elinize geçen fırsatlara asılın ve iyi değerlendirin.