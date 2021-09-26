Oğlak Haftalık Burç Yorumu / 27 Eylül – 3 Ekim 2021
27 Eylül – 3 Ekim 2021 haftası burç yorumları... Oğlak burcunu bu hafta neler bekliyor?
Merkür'ün 18 Ekime kadar sürecek geri hareketi kariyer ve toplumsal statü alanınızı tetikleyecek.
Yeni iş kararlarınızı, iş başlangıçlarınızı erteleyin, işinizden ayrılmayın, yeni imza atmayın. İşinizi retro bitimine kadar değiştirmeyin, mecbur durumda kalırsanız şartlarınızı iyi değerlendirin. Üstleriniz, yöneticilerinizle, müşterilerinizle iletişim anlaşmazlıkları yaşanabilir, terfi, zam beklentileriniz varsa ertelemeler olabilir. Maillerinizi, bilgilerinizi bu süre zarfında yedekleyin. Ebeveynleriniz, eşinizle ilişkilerinizde yanlış anlaşılmalar ve iletişim aksaklıklarına dikkat edin.