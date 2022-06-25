Oğlak Haftalık Burç Yorumu / 27 Haziran – 3 Temmuz 2022
27 Haziran – 3 Temmuz 2022 haftası burç yorumları... Oğlak burcunu bu hafta neler bekliyor?
Önümüzdeki 15 gün boyunca ikili ilişkilerde yeni kararlar, ortaklık girişimleri, evlilik ve ilişkinin ciddiyete taşınması gibi konular öne çıkabilir. Yeni bir ilişkiye başlayabilirsiniz.
5 Temmuz sonrasında aşk ilişkilerinde heyecan duygusu artabilir. Eşinizin hayatında beklediğiniz gelişmeler nihayete erebilir. Gayrimenkul alım satımları, taşınma ve yer değişim kararı verebilirsiniz. Aile, ebeveynlerle ilgili konular, anlaşma, yeni sözleşmeler gündeme gelebilir. Harcamaların yükselebileceği bir dönem. Spekülatif piyasalara karşı temkinli olun.