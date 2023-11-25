Oğlak Haftalık Burç Yorumu / 27 Kasım-3 Aralık 2023

27 Kasım-3 Aralık 2023 haftası burç yorumları... Oğlak burcunu bu hafta neler bekliyor?

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Çalışma temponuz artabilir, bir işten ayrılmak, çalışma koşulların değişimi, görevlerin artması, yeni bir düzen kurmanız mümkün. Yoğun bir dönem. Görev, pozisyon, departman değişimi yaşanabilir. Bir ticari girişim bitebilir. Sağlığınız bu dönem çok önemli.

Akciğerler, solunum yolları enfeksiyonlarına dikkat edin, bağışıklığınızı koruyun. Hizmet aldığınız ya da hizmet verdiğiniz insanlarla ilgili sonlanmalar yaşanabilir. Bir projeye başlayabilir, teklif alabilirsiniz. Yalnızsanız yeni bir ilişki başlayabilir. Hazır olunmayan bir hamilelik gündeme gelebilir. Mars 12. Evde kontrol dışı bazı durumlara işaret ediyor. Dedikodularla karşılaşılabilir, çevreyle güven sorunları yaşanabilir.