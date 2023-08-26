Oğlak Haftalık Burç Yorumu / 28 Ağustos-3 Eylül 2023

28 Ağustos-3 Eylül 2023 haftası burç yorumları... Oğlak burcunu bu hafta neler bekliyor?

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Yakın çevre işbirlikleri, kardeşler, yakın akrabalarla ilgili gündemler öne çıkabilir. Onların hayatıyla ilgili bazı gerilimler yaşanabilir. Merkür retrosu başladı yapmayı düşündüğünüz bazı seyahatler ertelenebilir, aksilikler yaşanabilir. Anlaşma, sözleşmelerde aksilikler çıkabilir.

Geçmişten gelen plan ve projelere devam etmeniz açısından güzel etkiler mevcut ancak retro enerjilerle yeni olan her işe temkinli yaklaşın ve şartlarınızı doğru gözden geçirin. Bir eğitime başlamayı düşünüyorsanız memnun kalmayabilirsiniz. İletişimde bazı aksilikler, yanlış anlaşılmalar, ifade bozukluğu meydana gelebilir. Bilgi hırsızlıklarına dikkat edin, telefon, bilgisayar tüm bilgilerinizi yedekleyin. Bilginizi ve deneyiminizi çevrenizle paylaşın, sürüncemedeki konular için sabırlı olun.