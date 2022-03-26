Oğlak Haftalık Burç Yorumu / 28 Mart – 3 Nisan 2022

28 Mart – 3 Nisan 2022 haftası burç yorumları... Oğlak burcunu bu hafta neler bekliyor?

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Koç Yeniayı evliliğiniz, eviniz, yuvanız konularına vurgu yapıyor. Yaşam alanınızda yenilikler, tadilat, tamirat yaptırabilir, yeni bir eve taşınabilir, ülke, şehir değişim kararı alabilirsiniz.

Evle ilgili harcamalar artabilir. Evlenmek isteyebilir, evden çalışabilir, bununla birlikte yaşam düzeninizde yenilikler meydana gelebilir. Gayrimenkul alım satımı, kiralama gibi konular öne çıkabilir. Ebeveynlerle ilgili ortak gündemler, aile büyüklerinizin sağlığı, onlarla ilgilenmek, sorumluluklarını almak gibi temalar öne çıkabilir.