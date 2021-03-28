Oğlak Haftalık Burç Yorumu / 29 Mart – 4 Nisan 2021

Sizin için önemli bir dolunay. Mesleğiniz, beklentileriniz ve toplumdaki duruşunuz adına önemli değişimlerle karşılaşabilirsiniz.

Size başarı ve dönüşüm meydana gelebilir. Geleceğe dair yeni kararlarınızı duyurabilirsiniz. İş değişimleri, yer değişimleri olabilir. Kimilerinize evlilik gibi önemli kararları gündeme gelirken, kimilerinizin ebeveyn olma kararları öne çıkabilir. Ev, yer, iş değişimleri hız kazanabilir. Gelecek beklentilerinizde çelişkiler çıksa da maddi anlamda sağlam, istikrarlı adımlar atabilirsiniz.