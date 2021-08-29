Oğlak Haftalık Burç Yorumu / 30 Ağustos – 5 Eylül 2021
30 Ağustos – 5 Eylül 2021 haftası burç yorumları... Oğlak burcunu bu hafta neler bekliyor?
Merkür Terazi yolculuğu kariyeriniz, toplumsal statünüz, toplumdaki yeriniz adına önemli gündemleri karşınıza getirebilir.
Kendinizi iş alanında ortaya koyabilir, yeni fikirlerinizi, projelerinizi hayata geçirebilirsiniz. Otorite figürlerinden destek görebilir, zam, terfi gibi başarılar elde edebilirsiniz. 27 Eylül’deki Merkür retrosuna kadar meslek hayatınıza dair hedefleriniz, gelecek planlarınız adına harekete geçin. Aile, kariyer, eş, iş arasında denge kurabilir, yeni iş anlaşmaları, başvurular yapabilirsiniz.